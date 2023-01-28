ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Колонны грузовиков с телами погибших украинских боевиков не прекращают двигаться из Соледара. Киев понес в городе колоссальные потери что подтверждается многочисленными свидетельствами очевидцев, фото- и видеоматериалами.

Портал “Русская весна” опубликовал фотографии, сделанные военным корреспондентом Александром Симоновым. На них хорошо видны грузовики, которые идут нескончаемой колонной и вывозят из Соледара трупы.

Ранее сообщалось о 20 грузовых машинах, которые потребовались для вывоза тел, но сейчас их явно больше. Киев, напомним, почти две недели не хотел признавать ни выход ВСУ из Соледара, ни серьезные потери. Сейчас он заявляет, что все войска покинули город, который перешел под контроль ВС РФ.

Вам может понравиться

ЗРПК «Панцирь» ВДВ РФ уничтожили 12 ракет РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

ЗРПК “Панцирь” российских ВДВ установил уникальный рекорд. Он перехватил 12 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS двенадцатью точными выстрелами, что является беспрецедентным результатом. Работу зенитно-ракетно-пушечного комплекса наглядно продемонстрировала видеозапись, появившаяся

Newsweek: Танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для ВСУ из-за большого расхода топлива

Танки M1 Abrams невероятно прожорливы в плане потребления топлива. Для их заправки в США и странах НАТО отлажена целая логистическая система, которая полностью отсутствует на Украине, рассказал отставной майор армии

ВС России применяют РСЗО «Торнадо» в СВО как ответ на удары ВС Украины из систем HIMARS

Российские ВС вместо “Градов” и “Смерчей” все чаще используют реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г” и “Торнадо-С”, полностью изменил тактику использования РСЗО, рассказывают украинские боевики. Они называют такие действия “нехарактерными”. Все