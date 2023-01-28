Колонны грузовиков с телами погибших украинских боевиков не прекращают двигаться из Соледара. Киев понес в городе колоссальные потери что подтверждается многочисленными свидетельствами очевидцев, фото- и видеоматериалами.

Портал “Русская весна” опубликовал фотографии, сделанные военным корреспондентом Александром Симоновым. На них хорошо видны грузовики, которые идут нескончаемой колонной и вывозят из Соледара трупы.

Ранее сообщалось о 20 грузовых машинах, которые потребовались для вывоза тел, но сейчас их явно больше. Киев, напомним, почти две недели не хотел признавать ни выход ВСУ из Соледара, ни серьезные потери. Сейчас он заявляет, что все войска покинули город, который перешел под контроль ВС РФ.