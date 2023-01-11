Украинский Генштаб выдал новую сводку с фронта, в которой совершенно «забыл» упомянуть о потере Соледара. О города вообще не вспомнили, предпочитая не привлекать внимание к происходящим там событиям.

А событий, тем временем, в городе немало. Во-первых, российские ВС установили контроль над всей его территорией, что подтверждается заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Во-вторых, в центре Соледара группировка украинских войск оказалась в котле, из которого только один выход – плен.

Киев обо всем этом предпочел не вспоминать, но все же признал огневое поражение своих войск на Краснолиманском направлении. В сводке сообщается, что российские ВС удачно атаковали в районах населенных пунктов Червонопоповка, Макеевка, Невское, Терны и Серебрянка.