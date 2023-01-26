Российские ВС продолжают успешно наступать в ходе спецоперации и продвигаются вперед. ВСУ, несмотря на отчаянное сопротивление, несут серьезные потери и уже утратили инициативу, пишет портал “Русская весна”.

В ночь на 26 января ВС РФ задействовали беспилотные аппараты “Герань-2” для ударов по позициям ВСУ в Днепропетровске, Херсоне и Харькове. В Сети уже появилась видеозапись одного из мощных взрывов, прогремевших на военном объекте противника.

Какую именно цель поразил дрон-камикадзе в Днепропетровске, пока неизвестно, но взрыв оказался довольно сильным, можно предположить, что объект уничтожен полностью.

Также один из барражирующих боеприпасов атаковал Одессу, причем боевики ВСУ попытались сбить его с помощью обычного фейерверка. Сделать это не удалось, но подробности об этой атаке пока не раскрываются.