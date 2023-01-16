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Портал «Русская весна» в своем телеграм-канале разместил видеозапись ожесточенного боя под Кременной, которую сняли украинские боевики.

На кадрах, сделанных от первого лица, военнослужащий Сил специальных операций ВСУ с тяжелой одышкой рассказывает, что несмотря на события в Соледаре и Бахмуте, боевые действия на линии Кременная-Сватово продолжаются. На записи видно, как боевики, вооруженные западными автоматами, ведут перестрелку в заснеженном лесу.

Автор видео также куда-то бежит, затем внезапно прячется за стволом дерева и открывает огонь неизвестно по кому. Пули улетают в лет, а боец продолжает перемещаться перебежками.

Напомним, что ВСУ перебросили часть подразделений из-под Сватово в Артемовск, где боевики продолжают отчаянное сопротивление. Однако все больше экспертов склоняются к мнению, что украинской армии придется покинуть город, чтобы не допускать еще больших потерь.

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