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Украинские боевики стянули крупные силы к населенному пункту Новоселовское неподалеку от линии обороны Сватово-Кременная. Они перебросили на данный участок большое количество артиллерии и беспрерывно наносят удар за ударом.

Цель Киева – прорвать оборону российских войск. Некоторые подразделения даже захватили окраины Новоселовского, но дальше им пройти не удается. Также у противника не получается закрепиться на позициях, так как ВС РФ используют для сокрушительный ударов по технике и живой силе РСЗО БМ-21 “Град”, минометы и тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”.

Также ВС РФ задействуют артиллерийские установки для подавления вражеских гаубиц. Благодаря этому все попытки прорвать линию обороны завершаются провалами.

Напомним, что ВС РФ продолжает наступление в Артемовске, являющемся важным транспортным узлом Донбасса. По мнению экспертов, Киеву не удастся долго сдерживать мощный натиск ЧВК “Вагнер” и армии России.

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