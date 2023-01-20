ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС начали наступление на нескольких участках линии соприкосновения в Запорожской области и взяли под свой контроль высоты у населенных пунктов Гуляйполе, Каменское и Орехов.

Кроме того, ВС РФ сейчас контролируют все автомобильные трассы, которые ведут к этим городам, что нарушает Киеву логистику, не дает возможности снабжать свои подразделения оружием и провизией.

Наступление началось с мощной артподготовки, сообщает портал “Русская весна”. После этого саперы сумели проделать коридоры в практических сплошных минных полях, расставленных противником, что и позволило перейти в атаку. Следует отметить и эффективную контрбатарейную борьбу. Как только ВСУ попытались подавить наступление артиллерийскими ударами, их позиции были моментально вскрыты, а гаубицы быстро уничтожены.

Вам может понравиться

Политолог Белов: ФРГ согласится поставлять Украине танки Leopard после назначения Писториуса

Назначение Бориса Писториуса на должность министра обороны Германии нельзя назвать приятным для России событием. Новый высокопоставленный чиновник поддерживает канцлера Олафа Шольца, сдержанная позиция которого сейчас склоняется к мнению о передаче

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Артемовске в результате беспрерывных боев

Ожесточенные боевые действия в Артемовске не останавливаются ни на минуту. В городе слышны как перестрелки с применением автоматов и другого стрелкового оружия, так и мощные разрывы артиллерийских снарядов. “Мы их

Артиллеристы батальона «Призрак» уничтожают солдат ВСУ и технику под Спорным

Артиллеристы хорошо известного батальона “Призрак” наносят сокрушительные удары по укрепрайонам украинских боевиков у населенного пункта Спорное. Военные корреспонденты издания “Известия” опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлены эти атаки. Сообщается, что