Российские ВС начали наступление на нескольких участках линии соприкосновения в Запорожской области и взяли под свой контроль высоты у населенных пунктов Гуляйполе, Каменское и Орехов.

Кроме того, ВС РФ сейчас контролируют все автомобильные трассы, которые ведут к этим городам, что нарушает Киеву логистику, не дает возможности снабжать свои подразделения оружием и провизией.

Наступление началось с мощной артподготовки, сообщает портал “Русская весна”. После этого саперы сумели проделать коридоры в практических сплошных минных полях, расставленных противником, что и позволило перейти в атаку. Следует отметить и эффективную контрбатарейную борьбу. Как только ВСУ попытались подавить наступление артиллерийскими ударами, их позиции были моментально вскрыты, а гаубицы быстро уничтожены.