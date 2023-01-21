В ночь на 21 января мощный удар ВС РФ по населенному пункту Константиновка, который в настоящий момент оккупирован украинскими боевиками, уничтожил крупный склад боеприпасов ВСУ. Портал “Русская весна” отмечает, что пока официальной информации об этом не поступало.

В Константиновке, находящейся под контролем украинских войск, все чаще звучат взрывы. Российские ВС подавляют находящиеся там позиции противника, а также атакуют важные объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Напомним, что на Украине продолжается российская спецоперация, призванная прекратить геноцид жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризовать ВСУ. Киев получает все новое оружие с Запада, который и развязал этот конфликт, стремясь ослабить Россию. Однако пока у него получается только истощать собственные запасы вооружений.