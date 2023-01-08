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В районе Курахово сбит истребитель МиГ-29, принадлежащий к элитной группе Воздушных сил ВСУ «Украинские соколы», передает портал «Русская весна». По предварительным данным, уничтожили его сами украинские боевики, поразив пеструю воздушную машину из зенитно-ракетного комплекса “Оса”.

Военные корреспонденты отмечают, что этот самолет явно не был предназначен для участия в боевых действиях. Его яркий камуфляж моментально бросался в глаза, не заметить такую воздушную машину было достаточно сложно.

Использование Киевом боевых самолетов, которые применялись ранее исключительно для демонстрации искусства высшего пилотажа, говорит только об одном – украинская армия испытывает дефицит техники и бросает в бой ее остатки с пестрыми расцветками.

Напомним, что Курахово располагается в непосредственной близости от Марьинки – одного из плацдармов ВСУ, с которого на протяжении 8 лет обстреливался Донецк. В настоящий момент там идут ожесточенные бои и ВС РФ постепенно вытесняет противника из населенного пункта.

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