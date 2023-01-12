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В боях за Соледар украинские боевики задействовали загадочное подразделение «Птицы Мадьяра», которое разрабатывало химические боеприпасы. Портал «Русская весна» нашел доказательства применения этого оружия.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показаны эти боеприпасы. Они имеют традиционную цилиндрическую форму, но хранятся в холодильники, что указывает на наличие в боевом заряде отравляющих веществ.

Взрыватель боеприпаса также напоминает распылитель либо смеситель, который срабатывает в момент падения на землю. По словам военкоров, украинские нацисты сбрасывали химическое оружие с беспилотников, после чего осуществлялось распыление токсичного вещества.

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