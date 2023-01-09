Группировка войск «Отважные» на Сватовском направлении открыла «сезон охоты» на боевиков ВСУ. Она активно использует беспилотные аппараты, которые наблюдают за украинскими неонацистами и своевременно разгадывают планы их наступления, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают эффективные действия спецназа «Отважных». Он отслеживает перемещения ВСУ, своевременно наносит ракетные удары по скоплениям личного состава и техники, по пехотным подразделениям, пытающимся совершать вылазки к Сватово.

Боевая работа спецназа, их успешная «охота» на боевиков противника дает возможность контролировать населенный пункт и его окрестности. ВСУ, напротив, несут все более крупные потери и теряют даже призрачные шансы на успешное наступление.