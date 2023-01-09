ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группировка войск «Отважные» на Сватовском направлении открыла «сезон охоты» на боевиков ВСУ. Она активно использует беспилотные аппараты, которые наблюдают за украинскими неонацистами и своевременно разгадывают планы их наступления, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают эффективные действия спецназа «Отважных». Он отслеживает перемещения ВСУ, своевременно наносит ракетные удары по скоплениям личного состава и техники, по пехотным подразделениям, пытающимся совершать вылазки к Сватово.

Боевая работа спецназа, их успешная «охота» на боевиков противника дает возможность контролировать населенный пункт и его окрестности. ВСУ, напротив, несут все более крупные потери и теряют даже призрачные шансы на успешное наступление.

Вам может понравиться

ВЗГЛЯД: Изменят ли ситуацию на линии соприкосновения поставки западных танков Украине

Появление в распоряжении Киева большого количества западной техники вполне может повлиять на ход специальной военной операции. Сейчас страны НАТО не особо торопятся отправлять на Украину свои танки, но ситуация постепенно

Дмитрий Рогозин остро отреагировал на выходку Максима Галкина

Дмитрий Рогозин, экс-глава Роскосмоса и глава военного специального отряда «Царские волки», напомнил артисту Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом), что его брат и отец являются кадровыми военными и уважаемыми

В ЛНР заявили, что Россия даст ответ, если ВСУ используют режим тишины для наступления

Киевский режим активно перебрасывает войска в районе Кременной, что может указывать на попытку воспользоваться режимом прекращения огня для внезапного наступления. Однако для российских войск оно не станет неожиданностью, так как