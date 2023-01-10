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Украинские ВС осознали бессмысленность сопротивления и начали массовое отступление из Соледара, передает портал «Русская весна». Издание ссылается, в том числе, и на политиков с Украины, которые уже готовы признать поражение в Артемовской агломерации.

Руководство страны и командование ВСУ в последние несколько дней постоянно повторяют, что ситуация в Артемовске и особенно в Соледаре чрезвычайно тяжелая. Вечером 9 января о поражении в последнем заявил даже президент Украины Зеленский. Он отметил, что его армия «выиграла время», хоть и была вынуждена сейчас отступать.

Российские ВС не только прорвали оборону Соледара, но и взяли под свой контроль пути снабжения украинских боевиков. Эксперты и военные корреспонденты уверены, что в ближайшее время город будет полностью освобожден.

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