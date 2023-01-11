Портал «Русская весна» рассказал о штурме Марьинки под Донецком, который ведут российские ВС. Военные корреспонденты рассказали, что в ходе атаки активно применяются 152-миллиметровые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Пехота ведет боевые действия непосредственно в оккупированном украинскими неонацистами городе, фактически превращенном в руины. Артиллерия оказывает мощную поддержку, уничтожая позиции врага и пробивая путь для продвижения вперед.

Напомним, что украинские ВС понесли огромные потери в Марьинке, Артемовске и Соледаре. При этом они оказались совершенно бессмысленными, так как у Киева сейчас не остается другого выхода, как сдать все три важных населенных пункта.

Западные эксперты уверены, что освобождение Соледара и Артемовска будет означать крах ВСУ, так как российские войска получат возможности для наступления на Славянск и Красный Лиман, на Северск, а также на Запорожье и Днепропетровск.