Под Донецком украинские ВС попытались внезапно атаковать российские позиции и даже сумели дойти практически до Марьинки, пишет портал «Русская весна». Информация подтверждается и киевскими пропагандистскими телеграм-каналами, однако последние умалчивают о событиях, произошедших после начала этой атаки.

Военные корреспонденты рассказывают, что подразделения ВСУ, пытавшиеся воспользоваться эффектом неожиданности, нарвались на российскую пехоту. В планы которой не входило пропускать врага в Марьинку. Бойцы ВС РФ самоотверженно вступили в бой с врагом и обратили противника в бегство.

Надо отметить, что подобные вылазки характерны для ВСУ. Они отправляют ротно-тактические группы при поддержке техники в контрнаступление, однако при необходимости вступать в бой сразу же разбегаются кто куда.