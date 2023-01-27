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Российские ВС задействовали надувные макеты танков, чтобы ввести в заблуждение украинских артиллеристов. Хитрость удалась, боевики армии противника начали палить по “боевым машинам”, но они не стали взрываться, а просто лопнули, рассказал портал “Русская весна”.

Авторы публикации отметили, что надувные танки были замаскированы по всем правилам военной науки. Боевики ВСУ обнаружили их и не распознали подвоха. Они навели на муляжи техники артиллерию, которая долго утюжила местность.

Увидев, что танки просто сдуваются после атак, боевики разъярились. Они написали множество гневных сообщений в социальных сетях, но злится им нужно было исключительно на себя за непрофессиональное проведение разведки.

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