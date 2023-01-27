Парламентарий Дмитрий Саблин, который сейчас находится в зоне проведения СВО в составе подразделения спецназа, опубликовал видеозапись ликвидации украинского ЗРК С-300, сделанную с беспилотного аппарата.

Он пояснил, что его группа принимала непосредственное участие в уничтожении зенитно-ракетного комплекса на Луганском направлении. ЗРК был обнаружен спецназовцами, которые затем навели на вражескую цель огонь артиллерии.

По словам Саблина, далее в дело вступили реактивные системы залпового огня “Смерч” либо модернизированные “Торнадо-С”, разгромившие систему ПВО украинской армии. Теперь она больше никогда не сможет атаковать российские войска ни в небе, ни на земле.

Напомним, что Народная милиция и войска ДНР и ЛНР оказывают мощную поддержку российским войскам в ходе специальной военной операции на Украине.