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Военнослужащие ВСУ рассказывают о потере Соледара и о том, почему все произошло именно так. Портал «Русская весна» приводит слова лишь некоторых из них.

Так, один из боевиков рассказал, что штурм Соледара застал ВСУ врасплох, из-за чего командованию пришлось бросить на защиту города плохо подготовленные подразделения. Именно они понесли крупные потери.

Кроме того, в распоряжении Киева практически нет тяжелой бронетехники, из-за чего крупные бригады были разбиты на большое количество мобильных подразделения. Они же, в свою очередь, не сумели оказать достойное сопротивление.

Военные корреспонденты также отмечают, что такие мобильные группы не имеют связи между собой, а командиры вообще не контролируют ситуацию. Поэтому российские ВС успешно освободили Соледар и открыли новые возможности для атаки на Артемовск.

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