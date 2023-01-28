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Боевые машины поддержки танков “Терминатор” полностью оправдывают свое название в боях под Кременной, успешно уничтожая позиции ВСУ. Портал “Русская весна” наглядно продемонстрировал работу БМПТ.

На кадрах видно, как “Терминатор” выходит на ударную позицию и накрывает опорный пункт противника валом огня. Экипаж задействует для этого практически все доступное оружие – гранатомет АГС, спаренные пулеметы и автоматическую 30-миллиметровую пушку.

Уходя с позиции после обстрела, БМПТ также задействует еще и противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, что “Терминатор” – это боевая машина на базе танка Т-72, оснащенная практически всем необходимым в бою оружием – гранатометом, пушкой, пулеметом, пусковой установкой для ПТУР. БМПТ разработана для боевых действий в условиях городской застройки. Она может как прикрывать танки, так и действовать самостоятельно,

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