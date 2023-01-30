Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, которая сейчас стремительно распространяется в Сети. На ней запечатлен действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в 1997 году. В те далекие времена он был сенатором от штата Дэлавер.

«Русские говорят мне: если НАТО будет расширяться дальше, мы повернёмся к Китаю. Ха-ха, что ж, удачи, попробуйте ещё к Ирану повернуться», – насмехается в в своей речи Байден.

Такие его заявления частично объясняют то, что происходит в настоящий момент, пишут авторы публикации.

Напомним, что Соединенные Штаты 26 лет спустя продолжают убеждать мир, что Североатлантический альянс является оборонным блоком. Себя же они называют миролюбивым государством, которое ради “мира во всем мире” развязывает один вооруженный конфликт за другим.