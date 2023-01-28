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Российский танк Т-72Б3 неподалеку от населенного пункта Костромки в Херсонской области вступил в бой с двадцатью украинскими БМП и четырьмя танками. Портал “Русская весна” показал на видео фрагмент этого сражения.

Боевая машина устроила засаду на колонну техники противника. Экипаж своевременно открыл огонь, что позволило сразу уничтожить один танк, две БМП и три бронеавтомобиля ВСУ. Также “помог” российским военным бронетранспортер из колонны, который что-то перепутал и начал палить по своим.

После этого украинским военным пришлось оставлять часть своей техники для оказания помощи раненым и буксировки подбитых машины. Остальные же пошли на перегруппировку, чтобы все-таки достать российский танк.

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