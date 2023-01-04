В ходе специальной военной операции российская армия модернизируется. В новый год она входит на еще более высоком профессиональном уровне, чем 24 февраля, что замечают даже американские и британские военные эксперты.

Все они отдают дань профессионализму главнокомандующего СВО Сергею Суровикину, который быстро устраняет недостатки в управлении ВС РФ, а также оборачивает против Киева любые просчеты Североатлантического альянса, передает портал «Свободная пресса».

Российские ВС в ходе боевых действий стали использовать огромное множество беспилотных аппаратов, включая компактные квадрокоптеры, разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе, которые стали мощным и дешевым оружием для ударов по объектам ВСУ.

Также Суровикин изменил подход к модернизации Вооруженных сил. Теперь они не просто накачиваются новыми видами вооружений – современное оружие грамотно комбинируется со старым, уже хорошо изученным, проверенным и надежным.