ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе специальной военной операции российская армия модернизируется. В новый год она входит на еще более высоком профессиональном уровне, чем 24 февраля, что замечают даже американские и британские военные эксперты.

Все они отдают дань профессионализму главнокомандующего СВО Сергею Суровикину, который быстро устраняет недостатки в управлении ВС РФ, а также оборачивает против Киева любые просчеты Североатлантического альянса, передает портал «Свободная пресса».

Российские ВС в ходе боевых действий стали использовать огромное множество беспилотных аппаратов, включая компактные квадрокоптеры, разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе, которые стали мощным и дешевым оружием для ударов по объектам ВСУ.

Также Суровикин изменил подход к модернизации Вооруженных сил. Теперь они не просто накачиваются новыми видами вооружений – современное оружие грамотно комбинируется со старым, уже хорошо изученным, проверенным и надежным.

Вам может понравиться

TAC: Запад не упускает возможность безосновательно обвинить Россию в любой беде

В любых проблемах, которые возникают в мире, Запад пытается обвинить Россию, пишет американское издание The American Conservative. При этом США, управляющие этим процессом, тщательно скрывают свое участие в этих обвинениях.

Генерал-лейтенант Кобылаш анонсировал участие в спецоперации на Украине стратегической авиации РФ

Россия задействует стратегическую авиацию в специальной военной операции на Украине и в наступившем году, заявил командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш. Он отметил, что дальние бомбардировщики будут применяться в ходе

Эксперты назвали главные уроки предполагаемой трагедии в Макеевке: маскировка, рассредоточение, надежные укрытия

Военные эксперты прокомментировали удар ВСУ по Макеевке, где было полностью разрушено здание местного профтехучилища. Напомним, что по непроверенным данным, там базировались мобилизованные бойцы ВС РФ, передает «Московский комсомолец». Аналитики напомнили,