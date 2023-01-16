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Военный корреспондент Андрей Руденко обратился к россиянам с просьбой удалить номера телефонов несовершеннолетних детей из свободного доступа. Он также порекомендовал контролировать общение в социальных сетях и интернет-мессенджерах.

Все дело в том, что российским детям стали все чаще звонить украинские диверсанты. Они могут представляться сотрудниками газовой службы и убеждать, что для устранения какой-либо аварии необходимо открыть подачу газа на конфорках плиты. Подобное может стать причиной взрыва целого многоквартирного дома, поэтому родителям важно проявлять максимальную бдительность.

По мнению россиян, подобные звонки являются делом рук украинского ЦИПСО – Центра информационно-психологических операций. Пользователи социальных сетей уже несколько раз рассказывали о провокационных звонках, причем связываются диверсанты именно с несовершеннолетними детьми.

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