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10 января боевики ВСУ намеревались выйти из окружения в Соледаре, однако не дождались поддержки артиллеристов и танкистов. Именно это обусловило провал всех планов украинской армии, сообщает RT.

Журналисты пояснили, что 77-я и 46-я бригады ВСУ должны были прорвать российскую оборону, чтобы выйти из города. Оперативное командование «Восток» заявляло о поддержке подразделений танковыми и артиллерийскими ударами. Но помощь так и не пришла.

Несколько рот все же сумели добраться до населенного пункта Парасковиевка, где стало понятно, почему план с контратакой провалился. Выяснилось, что российские РСЗО «Смерч» разгромили артиллерийские подразделения ВСУ, уничтожив орудия вместе с расчетами. Также успешно сработала штурмовая авиация, которая ликвидировала французские БРДМ VAB и боевые машины пехоты, отправленные на помощь.

Всего было уничтожено не менее 200 боевиков ВСУ. Провал контратаки обошелся им весьма дорого, как и вся операция в Соледаре, которая не имела никакого смысла для Киева.

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