Несогласованность в действиях подразделений ВСУ привела к тому, что одно из них практически уничтожило другое. Об этом сообщает RT.

Инцидент на линии боевого соприкосновения произошёл 15 января. Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ получили приказ разведать позиции российских войск в районе нескольких населённых пунктов возле Соледара. Однако колонну штурмовиков с помощью беспилотников засекли российские военные и открыли по ней артиллерийский огонь. Подразделение ВСУ потеряло два десятка человек и вынуждено было отступить.

Во время отступления украинские военные попали под ещё один артиллерийский обстрел. На этот раз стреляли свои же из американских гаубиц М777. Позже выяснилось, что из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания украинские бойцы приняли отступающих сослуживцев за неприятеля и начали бой.

Как итог, потери бригады составили полсотни человек из 120. Помимо этого, многие получили тяжёлые ранения.