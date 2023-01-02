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В Макеевке произошла страшная трагедия, спровоцированная ударами ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS. Атака пришлась на местное ПТУ, где размещались мобилизованные военнослужащие, готовящиеся к распределению по подразделениям. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые. Удар противника в беседе с изданием «Московский комсомолец» прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

Он уточнил, что атака была проведена в новогоднюю ночь. Здание оказалось практические полностью разрушено. По словам Рожина, российские ВС после ударов Киева по складам с боеприпасами и топливом начали рассредотачивать ресурсы, а вот в размещении личного состава использовать такую же тактику не стали.

«Казалось бы, аналогичный подход должен применяться и к вопросу скученного размещения личного состава в пределах эффективного огневого поражения противника. Но, как видим, несмотря на несколько месяцев войны, некоторые выводы не делают, отсюда и необязательные потери, которых при принятии элементарных мер предосторожности, связанных с вопросами рассредоточения и укрытия личного состава, могло и не быть», – заявил эксперт.

По словам аналитика, в разрушенном вражеским ударом здании ПТУ могли погибнуть несколько десятков человек.

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