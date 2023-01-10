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Известный российский скейтбордист, многократный победитель международных и российских соревнований Максим Круглов опубликовал интересное видео в социальной сети «ВКонтакте», где было показано, как он разломал свою доску для катания с изображением лидера группы Little Big.

Как видно на опубликованных видеокадрах российский скейтбордист нанес на тыльную часть своей доски изображение с фронтменом группы Little Big, после чего прокатился на ней в агрессивном стиле и в итоге разбил ее как раз в том месте, где была нанесена фотография. После этого Круглов собрал обломки доски и отправил их в мусорный бак.

В описании к опубликованному видео Круглов написал, что приглашает Илью Прусикина посетить их скейтпарк. Также известный скейтбордист пообещал помочь музыканту подобрать доску по росту и преподать пару уроков правильной езды.

Напомним, что 7 января Илья Прусикин, который переехал в Соединенные Штаты Америки, выложил в Сеть кадры, на которых видно, как он катается в местном скейтпарке на самодельной доске, которая состоит из двух перпендикулярных досок. Данное видео вызвало волну негативной критики в комментариях.

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