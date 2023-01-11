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В России армейскую службу проходил только каждый десятый гражданин, но такой подход надо менять. Соответствующую точку зрения высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, военно-учётную специальность должны иметь 100 процентов молодых людей.

В разговоре с “Национальной службой новостей” Соболев рассказал, что в настоящее время у России нет мобилизационного резерва для военного противостояния с НАТО. Мобилизационный резерв – это граждане, служившие в армии или имеющие военные навыки люди, из которых в случае крупномасштабной войны укомплектуют новые части или которыми доукомплектуют уже существующие.

По мнению Соболева, все молодые люди в России должны проходить соответствующее военное обучением минимум полгода. Для этого можно использовать учебные базы ДОСААФ или армейских подразделений. После этого все прошедшие обучение должны зачисляться в мобилизационный резерв, считает генерал-лейтенант.

Ранее об отсутствии в России достаточного мобилизационного резерва для вооружённого противостояния со странами НАТО говорил коллега Соболева по Госдуме генерал-полковник Андрей Картаполов. О возможном прямом конфликте с НАТО военные эксперты говорят всё чаще на фоне событий на Украине и поставок вооружений Киеву странами Североатлантического военного блока.

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