Российские ВС не стали делать продолжительных пауз после освобождения Соледара и решили закрепить успех. В настоящий момент они ведут боевые действия рядом с селом Предтечино, расположенным у восточных окраин населенного пункта Константиновка.

Освобождение этого села позволит ВС РФ установить контроль над трассой, соединяющей Артемовск с Константиновкой, все еще оккупированной украинскими боевиками. По ней осуществляется снабжение гарнизона в Бахмуте, которое будет прекращено после успешных действий российских военных.

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на сводку украинского Генштаба сообщает, что ВС РФ также идут в наступление непосредственно в самом Бахмуте (Артемовске) и в населенных пунктах, расположенных рядом с ним – Больгшой Новоселовке, Водяном, Опытном, Клещеевке и прочих.

В ночь на 13 января, по заявлению Генштаба ВСУ, российские войска также нанесли ракетные удары по Краматорску, Запорожью и Константиновке.