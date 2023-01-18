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Очередной целью российских войск на Донбассе может стать освобождение Северска. Благодаря установлению контроля над Соледаром ВС РФ получили реальную возможность атаковать населенный пункт сразу с двух сторон.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что российские войска уже оказывают давление на Северск с восточного направления, стремительно продвигаясь от границы ЛНР. Кроме того, наши подразделения могут идти к Северску от Соледара через населенный пункт Раздоловка.

В пользу вероятного успеха ВС РФ говорит и установление огневого контроля над автомобильной трассой Соледар-Северск. Киеву нечего противопоставить быстро перемещающимся подразделениям, что предопределяет его поражение, являющееся только вопросом времени.

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