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Российские ВС развивают успех, достигнутый в Соледаре и продвигаются к Северску, передает портал “Военное обозрение”.

ВС РФ уже освободили Краснополье – населенный пункт, находящийся к северу от города. Следующей их целью является Раздоловка, которая расположена максимум в 10 километрах от Северска.

В Раздоловке располагается одноименная железнодорожная станция, установление контроля над которой позволит в очередной раз сломать логистику украинских войск. Также от населенного пункта всего пять километров до Звановки, являющейся последним препятствием на пути к Северску.

Напомним, что прорыв линии обороны Артемовск-Соледар-Северск позволит российским ВС взять под контроль основные транспортные артерии региона, а также начать наступление на Краматорск и Славянск.

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