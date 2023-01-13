ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ученые из университета Новосибирска совместно с коллегами из института РАН начали работу по производству новейшего инсектицида, в основе которого – яд пауков. Об этом рассказал Иван Дубовский, сотрудник лаборатории НГАУ.

Новое средство, которое необходимо для защиты сельхозкультур, производят из яда, полученного от пауков. Добычу яда специалисты осуществляют при помощи электрических импульсов, пауков при этом предварительно усыпляют путем применения углекислого газа.

Сейчас ученые начали проводить аналогичные эксперименты, но только уже с другими видами насекомых.

Самыми перспективными в плане получения яда для производства инсектицидов специалисты называют крупных пауков-птицеедов.

Вам может понравиться

В Китае впервые был клонирован конь для скачек

В Китае была представлена первая скаковая лошадь-клон по кличке Чжуан-Чжуан. Отмечается, что возраст жеребенка уже составляет 7 месяцев. Окрас шерсти жеребенка-клона практически полностью идентичен окрасу коня-оригинала – спортивного жеребца по

Американские студенты изобрели «сладкую» ложку, которая делает еду вкуснее

Американский научный журнал опубликовал информацию о разработке студентов из Корнельского университета Нью-Йорка, согласно которой юные ученые создали ложку, способную улучшать вкус еды, путем стимуляции вкусовых рецепторов. Такой эффект достигается путем

Ученые рассказали о влиянии кортизола и тестостерона на сексуальное желание женщины

Специалисты из Университета штата Пенсильвания рассказали, что у мужчин и женщин различия во время возникновения сексуального желания связаны с взаимодействием таких гормонов как кортизол и тестостерон. Их исследование было опубликовано