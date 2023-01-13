Российские ученые из университета Новосибирска совместно с коллегами из института РАН начали работу по производству новейшего инсектицида, в основе которого – яд пауков. Об этом рассказал Иван Дубовский, сотрудник лаборатории НГАУ.

Новое средство, которое необходимо для защиты сельхозкультур, производят из яда, полученного от пауков. Добычу яда специалисты осуществляют при помощи электрических импульсов, пауков при этом предварительно усыпляют путем применения углекислого газа.

Сейчас ученые начали проводить аналогичные эксперименты, но только уже с другими видами насекомых.

Самыми перспективными в плане получения яда для производства инсектицидов специалисты называют крупных пауков-птицеедов.