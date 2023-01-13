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Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, совершавший дальний поход в 2021 году, в Средиземном море подвергся «нападению» российского фронтового бомбардировщика Су-24, пишет издание Daily Mail.

Авторы публикации уточнили, что это была лишь имитация атаки, однако русский самолет вел себя «крайне нагло», так как несколько раз пролетел буквально в нескольких метрах от авианосца.

Запись «атаки» Су-24 на корабль HMS Queen Elizabeth и сопровождающие его эсминцы появилась в документальном фильме «Военный корабль: командировка», рассказывающем о походе авианосца. Напомним, что дальним плаванием Британия надеялась восстановить свой статус «хозяйки морей», но лишь опозорилась несколькими неприятными инцидентам как с эсминцами сопровождения, так и с палубными истребителями F-35.

Можно предположить, что дерзкие налеты бомбардировщика, поднявшегося с авиабазы Хмеймим в Сирии, стали ответом за провокацию Великобритании в Черном море. Эсминец Defender, устроивший ее, входил в состав АУГ.

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