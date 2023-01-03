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В Сети появились видеозаписи боя на окраине Артемовска, в котором российские ВС задействовали ТОС-1А «Солнцепек». Тяжелые огнеметные системы помогли уничтожить вражескую технику и живую силу ВСУ в считанные минуты, пишет портал «Военное дело».

На записи видны мощные удары по позициям противника, который все еще пытается отчаянно сопротивляться наступлению ВС РФ. В настоящий момент подразделения ЧВК «Вагнер» уже ведут бои в городской черте, однако формально Бахмут остается оккупирован украинскими боевиками.

Напомним, что ТОС-1А «Солнцепек» наносят удары по противнику термобарическими снарядами. Они распыляют воспламеняющуюся смесь и только после этого взрываются, что дает возможность ликвидировать противника не только на открытой местности, но и в окопах, бетонных укрытиях и прочих фортификационных сооружениях.

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