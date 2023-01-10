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Как сообщает РИА Новости, российские геофизики выяснили, что причина резкого потепления в Арктики в конце ХХ века кроется в сильных землетрясениях, которые произошли незадолго до увеличения температуры. Причем ранее ученые с других стран утверждали, что причиной изменения температуры является деятельность человека. Но по гипотезе российских специалистов, все же, виноваты землетрясения.

Самой распространенной точкой зрения ученых относительно причин глобального потепления является антропогенная концепция, согласно которой главной причиной является углеродный след, образуемый в результате деятельности промышленных предприятий. Но в последнее время данная концепция неоднократно подвергалась сомнениям среди многих специалистов. Многие ученые выдвигают свои версии причин глобального потепления.

Российские ученые выдвинули одну из самых новых версий – сейсмогенно-триггерную гипотезу резкого изменения климатических условий в Арктике в период 1979-1980 годов. Они уверены, что именно катастрофические землетрясения являются главной причиной, запустившей процесс потепления в Арктике в конце 70х годов ХХ века.

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