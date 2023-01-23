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Украинские боевики в Артемовске по традиции используют в качестве огневых точек и опорных пунктов жилые дома. Эти здания имеют достаточно “неудобную” планировку, которая существенно осложняет зачистку помещений. Поэтому российские военнослужащие используют особую тактику, чтобы “выкурить” противника из помещений.

Они с небольшого расстояния стреляют по зданиям из противотанковых комплексов “Метис”, “Фагот” или “Корнет”, способных обеспечить максимальную точность. Благодаря этому ракеты влетают прямо в окна и форточки. Затем звучит взрыв, после которого по помещениям распространяется едкий дым.

Боевики ВСУ не выдерживают его воздействия, так как становится трудно дышать, появляется сильный резкий кашель. Поэтому они сами покидают здание и разбегаются в разные стороны, чтобы не попасть под огонь ВС РФ.

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