Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году у национальной сборной страны по футболу появится новый технический спонсор, а соглашение с прежним спонсором компанией Adidas будет расторгнуто.

Отмечается, что сотрудничество сборной России по футболу с немецкой компанией началось еще в далеком 2008 году. Летом 2021 года было заключено новое соглашение, которое подразумевало сотрудничество двух сторон вплоть до 2026 года. Однако уже 1 марта 2022 года германская компания Adidas заявила о приостановке своего соглашения с футбольным союзом России.

Даже не смотря на факт приостановки соглашения, российская сборная по футболу осенью 2022 года провела еще 3 товарищеских матча в форме немецкого бренда Adidas. По словам Дюкова, на данный момент российский футбольный союз ведет переговоры с новым техническим спонсором сборной России по футболу. Ожидается, что в первом квартале российская сборная получит нового партнера.