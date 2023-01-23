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Россиянке, которая хотела уехать к своему жениху в Испанию, в трех консульствах оказали оформлять шенгенскую визу. Согласно информации интернет-издания TourDom, девушка пыталась оформить визу трижды, в разных европейских консульствах.

Согласно данным издания, россиянка хотела полететь в Испанию в феврале 2023 года. Собирать необходимый пакет документов она начала еще в октябре минувшего года, так как срок действия на тот момент испанской визы уже истек.

Первоначально россиянка надеялась получить шенген в консульстве Италии, ведь ее прежняя визовая история была хорошей. Однако пришел отказ, так как «итальянцев не устроила справка из банка», – говорится в издании. Через месяц девушка решила попытать счастья в греческом консульстве, но и там получила отказ. После этого она собрала визовый пакет для Испании.

Для этого у нее был документ о брони в отеле, справка из банка с денежным остатком на счету в размере 700 тысяч рублей, медицинская страховка и сопроводительное письмо от ее жениха, в котором он давал гарантию на полную финансовую поддержку своей невесты. И снова она получила отказ. Причина отказа – «необоснованная цель поездки и сомнительные документы». По итогу девушка подала апелляцию на решения консульства Испании, а встретиться с женихом решила в Турции.

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