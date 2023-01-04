Российская гражданка Екатерина, которая 30 лет назад уехала в Италию, где руководила школой балета, вернулась в родную Тюмень. Она объяснила, что в смутные времена считает себя обязанной находиться в родной стране, передает “Московский комсомолец”.

Женщина около трех десятков лет жила неподалеку от Милана в собственной квартире. Но сейчас она приняла решение продать ее и вернуться домой.

После 24 февраля администрация Академии танца, в которой работала девушка, отказала ей в дальнейшем сотрудничестве. Екатерина пыталась доказать что-то, однако слушать ее не стали. Тогда она просто продала жилье и вернулась в Тюмень, где заняла одну из вакансий местного Дворца культуры.

По словам девушки, Италия совсем не та, что была раньше. Около 7 лет назад по стране ударил экономический кризис, а пандемия коронавируса уничтожила ее окончательно. Сейчас, после введения антироссийских санкций, все стало еще хуже, стремительно растут цены на услуги ЖКХ, а рестораны и промышленные предприятия прекращают свою работу.