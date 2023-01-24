Подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, пополнят боевые роботы. Это произойдёт уже в феврале. В зону СВО отправят три робота “Маркер”. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель спецотряда военных советников “Царские волки” Дмитрий Рогозин.

Сейчас “маркеры” разрабатываются в двух модификациях: разведывательной и боевой. Первая оснащена беспилотником – робот выходя на позицию запускает его, и дрон обеспечивает видимость на расстоянии 20 километров. В числе прочего и с помощью тепловизора. Боевая версия может оснащаться противотанковым вооружением или пулемётом.

По словам Рогозина, в зоне СВО специалисты оценят, насколько эффективны “маркеры” в условиях работы мощных средств радиоэлектронной борьбы. Для управления роботами специально подготовят соответствующих операторов.