В зоне специальной военной операции на Украине наиболее боеспособными российскими подразделениями являются 1-й и 2-й Армейские корпуса Народной милиции ДНР и ЛНР, заявил бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин.

Он объяснил, что эти корпуса участвуют в боевых действиях против украинских неонацистов уже более 8 лет. Они защищают Донбасс от оккупантов, неся серьезные потери, но продолжают бороться, чтобы полностью освободить свою землю.

Напомним, что Рогозин 21 декабря был ранен после обстрела украинскими боевиками ресторана под Донецком. Ранение оказалось не столь тяжелым, поэтому экс-глава “Роскосмоса” намерен уже до конца января снова вернуться на Донбасс из Москвы, где проходит лечение.