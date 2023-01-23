Абонентское оборудование, которое используется системой связи Starlink, “затрофеено” бойцами Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал руководитель группы военных советников “Царские волки” Дмитрий Рогозин – предаёт РИА “Новости”.

Речь идёт о терминалах Starlink, которыми пользовались украинские военные. Рогозин подчеркнул, что указанная система космической связи приносит вред российским войскам.

Система спутниковой связи Starlink разработана компанией американского бизнесмена Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет. Ранее сообщалось, что Starlink используют ВСУ для оперативной координации своих действий. Отмечалось, что Украине было передано 20 тысяч терминалов Starlink. Причём бизнес Илона Маска несёт от этого издержки. Расходы на Starlink для Украины оцениваются в десятки миллионов долларов.