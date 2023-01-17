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На запорожском направлении участились случаи перехода военнослужащих украинской армии на российскую сторону. Таких уже более 10 человек. Об этом заявил председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Рогов уточнил, речь идёт о тех украинцах, которые не готовы “воевать и убивать за режим” президента Владимира Зеленского. Также председатель общественного движения отметил, что для контроля за дисциплиной в ВСУ действуют заградительные отряды. Они расположены на второй и третьей линиях боевого соприкосновения, и, как правило, состоят из бойцов украинских националистических формирований. Они-то и “кошмарят запорожских ребят из территориальной обороны”, подчеркнул Рогов.

Ранее в с запорожского направления сообщалось, что с украинской стороны периодически добровольно сдаются в российский плен военнослужащие. Также указывалось, что ВСУ перебросили из Запорожья часть подразделений на Донбасс, где сейчас идут ожесточённые бои.

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