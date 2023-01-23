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В Запорожской и Днепропетровской областях украинское командование в спешном порядке формирует 33-ю и 23-ю механизированные бригады, а также другие военные соединения, заявил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он объяснил, что российское наступление на Запорожском направлении застало Киев врасплох. Командование ВСУ опасается обвала фронта в вышеупомянутых регионах и пытается исправить ситуацию созданием новых соединений. Так, 23-я бригада была укомплектована буквально за 14 дней. За это время в нее ухитрились набрать полторы тысячи боевиков.

Напомним, что ВС РФ на прошлой неделе начали наступление на Запорожском направлении и сумели достичь успеха. Они освободили несколько населенных пунктов и подошли практически вплотную к населенным пунктам Гуляйполе и Орехов.

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