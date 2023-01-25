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Российские ВС стремительно продвигаются к населенному пункту Гуляйполе в Запорожской области. Они уже освободили ряд населенных пунктов как юго-западнее, так и восточнее города, рассказал представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Он отметил, что на обоих направлениях наблюдаются успехи, российские ВС действуют грамотно, вытесняя боевиков ВСУ из мелких сел. Опорные пункты на линии обороны Малиновка-Чаривное-Червоное уже также под контролем наших военнослужащих.

Ранее Рогов отмечал, что целями ВС РФ являются Орехов и Гуляйполе, которые станут своеобразным ключом к областному центру – Запорожью. В окрестностях этих населенных пунктах идут серьезные бои, но инициатива все же остается у российских военных, имеющих превосходство в артиллерии и технике.

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