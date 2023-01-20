ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Интенсивность боевых действий на всех участках линии соприкосновения в Запорожской области возросла в несколько раз. Подобного не было с первых дней специальной военной операции, заявил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что бои сейчас ведутся под Гуляйполем и Ореховом, Чаривным и Малыми Щербаками, у Каменского и Белогорья.

Российские ВС наступают, ВСУ отчаянно сопротивляются однако снижение морально-волевых качеств у украинских боевиков заметно невооруженным глазом.

Минобороны РФ также сообщило об активизации боевых действий в Запорожской области. Так, у населенного пункта Каменское был уничтожен ангар с техникой и тяжелым вооружением противника, а село Лобковое после непродолжительных боев перешло под контроль ВС РФ.

Вам может понравиться

Марго Робби рассказала о постельных сценах с Лео ДиКаприо

Известная голливудская актриса Марго Робби рассказала о том, как она снималась в постельных сценах со своим партнером по площадке – оскароносным Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские звезды снимались в киноленте «Волк

«Мины и болота»: Стрелков оценил шансы на успешное наступление ВС РФ из Белоруссии

Новое крупномасштабное наступление со стороны Беларуси вполне возможно, однако удар должен быть достаточно сильным, чтобы сразу прорвать оборону ВСУ. В противном случае российские ВС рискуют увязнуть в ней гораздо скорее,

Шольц переводит стрелки: Получит ли Украина заветные немецкие танки

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает умело “переводить стрелки”, как только речь заходит о передаче Украине немецких танков “Леопард”. Уже и польский лидер Анджей Дуда пообещал Киеву эти боевые машины. Вот