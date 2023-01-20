Интенсивность боевых действий на всех участках линии соприкосновения в Запорожской области возросла в несколько раз. Подобного не было с первых дней специальной военной операции, заявил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что бои сейчас ведутся под Гуляйполем и Ореховом, Чаривным и Малыми Щербаками, у Каменского и Белогорья.

Российские ВС наступают, ВСУ отчаянно сопротивляются однако снижение морально-волевых качеств у украинских боевиков заметно невооруженным глазом.

Минобороны РФ также сообщило об активизации боевых действий в Запорожской области. Так, у населенного пункта Каменское был уничтожен ангар с техникой и тяжелым вооружением противника, а село Лобковое после непродолжительных боев перешло под контроль ВС РФ.