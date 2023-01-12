В ночь на 12 января в Запорожье, оккупированном украинскими войсками, прогремели мощные взрывы. Представитель областной администрации Владимир Рогов рассказал, что произошло это около 4 часов утра по московскому времени.

По словам Рогова, серия взрывов прогремела на промышленных объектах города, которые Киев использует для военных целей. Помимо этого, на воздух взлетели склады с ракетно-артиллерийскими боеприпасами и ангары с военной техникой.

Причиной взрывов, по мнению главы движения «Мы вместе с Россией», стали прилеты ракет ВС РФ, которых было минимум три. Также были слышны пуски зенитных боезарядов украинской системы противовоздушной обороны. Рогов отметил, что именно работа киевской ПВО представляет серьезную опасность для мирного населения Запорожья. Российские же ракеты атакуют только намеченные объекты и не поражают жилые дома.