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Алексей Арестович, которого быстро отправили в отставку с должности советника главы ОП после заявления о попадании в дом в Днепропетровске зенитной ракеты ВСУ, вполне может превратиться в “мученика” и “защитника православных украинцев”, считает глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он пояснил, что на Украине появилось много людей, уставших от боевых действий и не воспринимающих действующие власти. Именно их станет окучивать бывший лучший, но опальный киевский пропагандист.

“Вполне возможно, что из него сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее. Режим Зеленского и американцы расставляют новые сети на ловлю избирателей”, – цитирует Рогова ТАСС.

На деле Арестович будет такой же обманкой, как и действующий президент Украины Зеленский. Главной целью кампании станет демонстрация, что он лучше предыдущего лидера, причем большинство украинцев поверят в это. Киевский режим сделал все возможное, чтобы зачистить информационное пространство и уничтожить конкурентов, поэтому сейчас он без особых сложностей может вещать что угодно.

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