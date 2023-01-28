Очередное видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому записали родственники боевиков 116-й бригады территориальной обороны. Ранее, напомним, военнослужащие этого подразделения жаловались, что их забросили под Соледар без подготовки, оружия и снаряжения, заставив сражаться против превосходящих сил ВС РФ.

Родственники бойцов заявили в своем обращении, что 116-я бригада практически полностью уничтожена в боях за Соледар. Сейчас она лишилась почти всех офицеров, оставшиеся в живых бойцы находятся в растерянности, так как не знают, что делать дальше.

“Внезапное исчезновение” командиров подразделений ВСУ – обычная практика для Украины. Офицеры стремятся спастись бегством сразу же, как узнают о приближении российских войск. При этом они оставляют личный состав на произвол судьбы, зная, что вся ответственность в случае чего ляжет на солдат. Именно поэтому в украинских СМИ достаточно часто появляются видеообращения одинакового содержания.