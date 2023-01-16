Боевики ВСУ не хотели выпускать из Соледара гражданское население и обстреливали гуманитарные конвои запрещенными фосфорными боеприпасами, рассказали РИА Новости очевидцы.

Так, жительница Соледара Светлана Тарадайко сообщила, что во время выезда из города она вместе с группой беженцев попала под обстрел ВСУ. Он корректировался украинскими беспилотными аппаратами, называемые «птичками».

«Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их “птички” называли, и они и по мирным применяли, и по военным», – сообщила женщина.

Также она подтвердила, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют наемники из Польши и Великобритании. Они переговаривались между собой и с украинскими военными на английском языке.

Напомним, что Киев потерял контроль над Соледаром 12 января. Российские ВС получили возможность заблокировать все маршруты снабжения украинского гарнизона в Артемовске (Бахмуте) и взять противника в котел.