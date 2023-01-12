Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить поставки оружия на Украину после потери Киевом Соледара в очередной раз доказывает, что Запад намерен биться против России до последнего украинца. Однако если сражение продолжится такими же темпами, оно будет недолгим, пишет РИА Новости.

Обозреватель Ирина Алкснис отмечает, что и западные, и киевские военные эксперты говорят о катастрофических потерях ВСУ в Соледаре и Артемовске. Также многие специалисты сходятся во мнении, что оружие, которое Запад тоннами гонит на Украину, никакой пользы Киеву не приносит. Оно лишь восполняет те запасы, которые были в распоряжении ВСУ и уже уничтожены, а также истощает резервы союзников США.

Что касается «битвы до последнего украинца», к ней тоже можно подходить по разному. Человеческий ресурс на Украине не безграничен. Командование ВСУ и западные его кураторы отлично это знают, но, как показывает Соледар, распоряжаются живой силой абсолютно бездарно. Уничтожая целые подразделения во имя цели, достичь которой невозможно.