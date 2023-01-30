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Запад может пойти на грубое вмешательство в выборы президента Турции, чтобы не дать Реджепу Тайипу Эрдогану вновь занять этот пост, считает политолог Владимир Корнилов. Он пояснил РИА Новости, что все дело во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

Турция под руководством Эрдогана практически заблокировала вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс, ставя выгодные для себя условия. Анкара действует упрямо, желая сперва получить преференции, а уж потом одобрять расширение блока.

Западу такой подход совершенно не нравится, поэтому он ждет выборов президента Турции. Издание The Washington Post уже отметило, что это будет самое важное политическое событие в 2023 году. Кроме того, все чаще слышны призывы “сбросить” Эрдогана, вмешавшись в выборный процесс.

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